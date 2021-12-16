Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области «гвардейцы» задержали водителя с признаками опьянения. При попытке скрыться он пересёк сплошную линию разметки, сообщается на сайте управления Росгвардии.

Росгвардия Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии города Димитровграда во время патрулирования обратили внимание на автомобиль, который следовал на высокой скорости по проспекту Димитрова в сторону продуктового магазина. В ведомстве сообщают, что при виде экипажа «гвардейцев» водитель «резко сменил направление движения и, совершив попытку скрыться, пересёк сплошную линию разметки».

Правоохранители приняли меры к остановке транспортного средства. В ведомстве сообщают, что за рулём оказался 34-летний водитель «с явными признаками опьянения», который, как выяснили силовики, ранее привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

Мужчину доставили для выяснения обстоятельств в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил правоохранительному блоку разработать предложения по ужесточению наказания для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль. Тогда было отмечено, что 88% всех смертей в ДТП из-за нетрезвого вождения связаны с тем, что у виновников обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

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