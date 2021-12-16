Ульяновск, 16 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области «гвардейцы» задержали водителя с признаками опьянения. При попытке скрыться он пересёк сплошную линию разметки, сообщается на сайте управления Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии города Димитровграда во время патрулирования обратили внимание на автомобиль, который следовал на высокой скорости по проспекту Димитрова в сторону продуктового магазина. В ведомстве сообщают, что при виде экипажа «гвардейцев» водитель «резко сменил направление движения и, совершив попытку скрыться, пересёк сплошную линию разметки».

Правоохранители приняли меры к остановке транспортного средства. В ведомстве сообщают, что за рулём оказался 34-летний водитель «с явными признаками опьянения», который, как выяснили силовики, ранее привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

Мужчину доставили для выяснения обстоятельств в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил правоохранительному блоку разработать предложения по ужесточению наказания для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль. Тогда было отмечено, что 88% всех смертей в ДТП из-за нетрезвого вождения связаны с тем, что у виновников обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

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