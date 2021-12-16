Донецк, , 10:43 — REGNUM Два случая нарушения огня со стороны украинских силовиков зафиксировали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 16 декабря журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истёкшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он уточнил, что по территории ДНР украинские силовики выпустили 12 мин, а также обстреляли её из гранатометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Донецке проинформировали о восьми минах, выпущенных силовиками Украины по району села Ленинское в ДНР.

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