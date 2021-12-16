Стокгольм, , 10:56 — REGNUM В ходе прошлых дебатов с участием лидеров партий тогдашний министр Швеции по вопросам климата и окружающий среды Пер Болунд («Зеленые») заявил, что лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон принадлежит к коричнево-голубому политическому спектру, намекая на нацистское прошлое партии, после чего Окессон начал в гневе перебивать его и требовать объяснений. 15 декабря оба политика постфактум прокомментировали события месячной давности.

Пер Болунд Mp.se

По словам лидера «Зеленых» Болунда выходка Окессона была «срежиссирована»:

»Он ждал, что я использую это понятие, и поэтому он к этому подготовился».

Журналисты пишут, что сначала Окессон не хотел давать комментарий относительно инцидента, но после публикации статьи он отправил редакции электронное письмо.

«Пер Болунд, может, и привык к тому, что все отрежессировано, о чем я сожалею в данном случае, но я заверяю бывшего министра, что тут он сбрендил и полностью облажался», — написал Окессон.