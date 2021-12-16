Тукаевский район, Татария, , 10:47 — REGNUM В Тукаевском районе Татарии в результате столкновения пяти автомобилей пострадали шесть человек. Авария произошла на 2-ом км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, сообщает МВД по РТ.

ДТП

В 17:40 (мск) 15 декабря 29-летний житель города Набережные Челны, двигаясь на автомобиле «Киа Рио» со стороны города Заинска в направлении автограда, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» в составе полуприцепа под управлением 30-летнего челнинца. Грузовик после ДТП выехал на встречную сторону движения и в лоб столкнулся с автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последняя иномарка после аварии съехала в кювет попутного направления, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. В дальнейшем с полуприцепом грузовика совершил столкновение автомобиль «ВАЗ-2105».

В результате массового ДТП 49-летний житель города Бугульмы (водитель Mitsubishi Outlander) скончался от полученных травм на месте. Ещё пять человек с различными травмами были госпитализированы.

Отмечается, что предполагаемый виновник ДТП в течение двух лет к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался, его водительский стаж составляет 12 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 декабря недалеко от Елабуги в ДТП попал автобус с вахтовыми рабочими. После столкновения пассажирский транспорт оказался в кузове грузовика. В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили различные травмы.

Читайте также: В Татарии в ДТП попал автобус с вахтовиками, есть жертвы