Ташкент, , 10:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву поздравления по случаю 30-летия независимости страны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В своем послании Мирзиёев отметил успехи соседней страны и подчеркнул, что «сегодня дружественный Казахстан добивается большого прогресса во всех сферах».

«Нас особенно радует, что многовековые отношения взаимопонимания, дружбы и добрососедства между нашими народами в последние годы еще более укрепляются», — подчеркнул Мирзиёев.

Узбекский лидер выразил уверенность, что подписанная Декларация о союзнических отношениях, выдвинутые инициативы по созданию механизмов эффективного диалога, важные договоренности по ряду крупных совместных проектов, объявление следующего года Годом Казахстана в Узбекистане «несомненно, выведут наши отношения тесной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства на качественно новый уровень».

«В завершение посланий лидер Узбекистана пожелал Елбасы Нурсултану Назарбаеву и президенту Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов, а братскому народу Казахстана — мира, благополучия, долговечного счастья и процветания», — говорится в сообщении.