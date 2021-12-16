Стокгольм, , 10:55 — REGNUM Осенью в Швеции вновь разгорелись споры работе public service — независимых СМИ, чью работу финансирует шведское государство. Некоторые партии хотят регулировать или сокращать финансирование их деятельности, в то время как другие хотят редактировать из редакционную политику. Однако генеральный директор самой крупнейшей public service, телеканала SVT Ханна Шёрне не считает, что такие призывы являются угрозой для демократии. Об этом она заявила в интервью программе «30 минут».

Флаг Швеции Pixabay.com

Ранее «Умеренные», «Шведские демократы» и «Христианские демократы» заявляли, что намерены сократить или ужесточить контроль над независимыми СМИ. В свою очередь «Зеленые» предложили, чтобы такие СМИ в обязательном порядке делали 15-минутные репортажи о климате и борьбе с глобальным потеплением.

«Надо с осторожностью следить за такими тенденциями, но нет, это не есть угроза демократии», — заявила Шёрне, отметив, что предложения шведских партий в корне отличаются от того притеснения работы независимых СМИ, которое наблюдается в Польше или Венгрии.