Ярославль, 16 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно доставлен в больницу с неустановленным диагнозом. Врачи подозревают инфаркт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Доставлен чиновник был в медучреждение утром 16 декабря после того, как почувствовал себя плохо.

Сейчас Владимир Волков находится в сознании, проходит обследование. Врачи постоянно контролируют давление чиновника.