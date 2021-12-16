Мэр Ярославля доставлен в больницу с подозрением на инфаркт
Ярославль, 16 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно доставлен в больницу с неустановленным диагнозом. Врачи подозревают инфаркт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
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Владимир Волков
Доставлен чиновник был в медучреждение утром 16 декабря после того, как почувствовал себя плохо.
Сейчас Владимир Волков находится в сознании, проходит обследование. Врачи постоянно контролируют давление чиновника.