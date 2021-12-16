Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Прибрежные и другие районы Санкт-Петербурга окутал туман, видимость в районах не превышает 500 метров. Об этом 16 декабря предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Петербурге

«В ближайшие один-три часа, преимущественно в прибрежных районах, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — предупреждает региональное управление МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за обширного циклонического вихря, теплый сектор которого находится над Петербургом, после двух недель морозов и снегопадов, температура воздуха в городе существенно выше нормы. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от будет колебаться в районе 0…+2 градуса.