* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:35 — REGNUM Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говоря об убийстве мирных афганцев Соединенными Штатами, подчеркнул, что Вашингтон должен выплатить компенсацию уцелевшим.

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ответ на заявление Пентагона о том, что никто из американских военных не будет наказан за гибель афганских мирных жителей, потребовал компенсации семьям погибших.

«Мы хотим помочь семьям зверски убитых. Соединенные Штаты должны выплатить компенсацию», — сказал Муджахид.

Он добавил, что выплата компенсации семьям погибших — это требование афганского народа, но американцы это отвергают.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжил:

«Соединенные Штаты убили много невинных людей в Афганистане за последние 20 лет, так что это не шантаж, это моральная ответственность Соединенных Штатов, за которую необходимо отвечать».

Британское издание «Миррор» сообщило в конце октября, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало от Великобритании и других членов НАТОмиллиарды фунтов в качестве компенсации за 20-летнюю войну в Афганистане.

Нур Мохаммад Мутаввакиль, член комиссии по культуре талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил «Миррор»: «Англия готова выплатить нам компенсации, и мы приветствуем это. — Другие страны, вовлеченные в войну, также должны быть выплатить компенсации».