Стокгольм, 16 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. С 1 февраля в Стокгольме будут применяться новые, более жесткие правила к арендодателям электрических самокатов. Об этом 16 декабря сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Количество используемых электросамокатов должно быть сокращено с 25 000 до 12 000, а арендодатели должны подать заявление на получение разрешения на аренду велосипедов. Всего в шведской столице предоставлять услуги аренды электросамокатов будет разрешено восьми компаниям.

Местные власти предупредили арендодателей, что если сломанные или брошенные на улице и мешающие движению самокаты не будут убираться с улиц вовремя, то лицензию на аренду у них отберут.

Каждой компании разрешено сдавать в аренду только 1500 устройств.