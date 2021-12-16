Элиста, 16 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Перед судом предстанет начальник колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Калмыкия». Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Sledcomrf.ru Колония

Следователи полагают, что начальник колонии летом 2021 года в целях экономии использовал труд троих осуждённых в личных целях. Заключённые привлекались к строительству хозяйственных построек. Начальник колонии-поселения был отстранён от исполнения должностных обязанностей.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.