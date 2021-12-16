Тверь, 16 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Сроки реализации проекта по электрификации железнодорожной ветки от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции «Ржевский мемориал» и далее до Муравьево обсуждались 15 декабря на совещании в правительстве Тверской области, его провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Ветка до станции «Ржевский мемориал» будет электрифицирована

Новая станция «Ржевский мемориал» была в кратчайшие сроки, за три месяца, была построена и введена в эксплуатацию в 2021 году — при поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства РФ. С 6 мая 2021 года от Москвы к Ржевскому мемориалу запущены поезда повышенной комфортности «Ласточка», делающие остановки в Ржеве и других населенных пунктах Тверской области.

В настоящее время поезда работают на сменной тяге. Электрификация позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте, путешествие для жителей и гостей региона к Ржевскому мемориалу станет ещё более быстрым и комфортным. Кроме того реализация проекта будет способствовать комплексному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Общая протяженность маршрута от Москвы до станции «Ржевский мемориал» составляет более 240 км, около 80 км проходят по территории Тверской области и более 150 км — по Московской. Ежедневно по маршруту курсируют две пары поездов «Ласточка». Вагоны оснащены системой климат-контроля, организовано аудио‑ и видеоинформирование пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.