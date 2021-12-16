Стокгольм, 16 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. За последние два дня несколько граждан Швеции были пойманы с поддельными сертификатами вакцинации от COVID-19 в аэропорту Копенгагена. Теперь датская полиция подозревает их в подделке документов. Об этом вечером 15 декабря сообщил шведский канал SVT.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Факт подделки сертификатов был обнаружен сотрудниками аэропорта, когда граждане Швеции попытались зарегистрироваться на рейс. В самолет их не пустили. Вместо этого их отправили домой в Швецию. Отмечается, что до этого случаев подделки в Дании выявлено не было.

«Вчера (14 декабря — прим. ИА REGNUM) у нас таких были четыре человека, а накануне пять человек. В общей сложности мы остановили две семьи с детьми», — заявил в комментарии новостному агентству TT представитель датской полиции Сорен Юул Расмуссен.