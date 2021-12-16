Якутск, 16 декабря 2021, 11:03 — REGNUM Судья Якутского городского суда Фёдор Коврига станет фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено с согласия высшей квалификационной коллегии судей РФ, сообщило «Legal.Report».
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Фёдор Коврига работал в правоохранительных органах 40 лет, в том числе 18 — судьёй, а сейчас он состоит на учёте в психоневрологическом диспанесере. Судье инкриминируют покушение на убийство (статья 105 УК РФ). По версии следствия, он трижды ударил жену ножом. Женщине с трудом удалось вырваться и вызвать скорую помощь.
После инцидента Фёдор Коврига утверждал, что ничего не помнит, и настаивал, что не мог ударить ножом человека, с которым прожил в браке 50 лет. На заседании квалификационной коллегии он также заявил, что «не мог совершить ничего из того, что сам расследовал много лет».
Коллегией было принято решение удовлетворить ходатайство председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении в отношении Фёдора Ковриги уголовного дела. Вопрос его дееспособности будет рассмотрен в ходе расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Александр Бастрыкин обратился 7 декабря.