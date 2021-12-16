Якутск, , 11:03 — REGNUM Судья Якутского городского суда Фёдор Коврига станет фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено с согласия высшей квалификационной коллегии судей РФ, сообщило «Legal.Report».

Судья Brandonwyse.com

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Фёдор Коврига работал в правоохранительных органах 40 лет, в том числе 18 — судьёй, а сейчас он состоит на учёте в психоневрологическом диспанесере. Судье инкриминируют покушение на убийство (статья 105 УК РФ). По версии следствия, он трижды ударил жену ножом. Женщине с трудом удалось вырваться и вызвать скорую помощь.

После инцидента Фёдор Коврига утверждал, что ничего не помнит, и настаивал, что не мог ударить ножом человека, с которым прожил в браке 50 лет. На заседании квалификационной коллегии он также заявил, что «не мог совершить ничего из того, что сам расследовал много лет».

"Если вы дадите согласие на возбуждение уголовного дела, я буду только рад. Это был не Фёдор», — сказал судья.

Коллегией было принято решение удовлетворить ходатайство председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении в отношении Фёдора Ковриги уголовного дела. Вопрос его дееспособности будет рассмотрен в ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Александр Бастрыкин обратился 7 декабря.