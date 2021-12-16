Грозный, 16 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Чечне до конца 2021 года обеспечат газом по программе бесплатной догазификации 1107 домов. В настоящее время объем работ выполнен на 67%, сообщили16 декабря в персс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

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Так, в целом по республике подведен газ в 744 дома. Плановое задание выполнено с существенным опережением в городе Грозном, Ачхой-Мартановском, Надтеречном, Наурском, Шалинском, Серноводском и Веденском районах. Чемпионом по выполнению подключений газа к частным подворьям стал Ачхой-Мартановский район, где выполнено 154% планового задания.

Всего в Чечне, благодаря принятой по поручению президента РФ Владимира Путина программе бесплатной газификации, будет подведен газ в течение двух лет к 4619 домам.