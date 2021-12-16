* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:32 — REGNUM Бывший президент Афганистана считает, что запланированная мирная передача власти провалилась, поскольку Ашраф Гани бежал. Согласно данным Mehrnews, бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не захватывали афганскую столицу; «их пригласили войти в Кабул».

Карзай отметил, что он «призвал» «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановить хаос и грабежи, поскольку силовики Ашрафа Гани также бежали. Бывший президент Афганистана говорит, что связался с исполняющим обязанности министра обороны Бисмиллахом Мохаммади, чтобы узнать, кто остался из правительства, но оказалось, что никого не осталось, и бежал даже начальник полиции Кабула.

Карзай отметил, что он и Абдулла Абдулла, бывший глава Национального совета по примирению, встретились с Гани и договорились, что делегация из 15 человек будет отправлена в Доху для обсуждения соглашения о разделе власти.

Карзай добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановились на окраинах Кабула, и их руководство в Катаре пообещало, что силы группировки останутся вне города до достижения соглашения.

Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили его, что «правительство должно оставаться при своих полномочиях, и они не собираются (входить) в город».

Бывший президент Афганистана добавил: «Я и другие говорили с различными официальными лицами, и они заверили нас, что да, это так, и Кабул не падет». Однако около 14:45 выяснилось, что Гани бежал из города.

Карзай говорит, что он хотел связаться с министрами обороны и внутренних дел, а также с начальником полиции Кабула; но все они уже бежали.

По словам Карзая, заместитель начальника охраны Гани попросил его приехать в резиденцию и занять пост президента, но он отказался, заявив, что не имеет на это законного права.

Карзай считает, что, если бы Гани остался в Кабуле, была бы договоренность о мирной передаче власти.

«Именно так (я верю в это), — сказал он. — Это то, к чему мы готовились, и мы надеялись (вместе с) председателем Совета по примирению вылететь в Доху вечером или на следующее утро и завершить соглашение, и я считаю, что лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали то же самое и ждали нас в Дохе».

Бывший президент Афганистана призвал мир к сотрудничеству с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время он назвал «неправильным» международное восприятие «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выразил сожаление по этому поводу.

По словам Карзая, утверждение о том, что женщинам и девушкам не разрешается покидать свои дома или что их должен сопровождать родственник-мужчина, не соответствует действительности.

Карзай добавил, что в будущем Афганистане должно существовать право на всеобщее образование для мальчиков и девочек, и что женщинам должно быть место в политике, управлении, экономической и социальной деятельности. «Это вопрос, по которому не может быть компромиссов», — сказал он.

На просьбу описать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Карзай сказал: «Я описываю их как афганцев, но афганцев, которые пережили очень трудные времена в своей жизни, как и все другие афганцы за последние 40 лет.

Карзай добавил: «Мы пережили очень сложный период в нашей истории, когда мы, афганцы, все совершали ошибки, в то время как международное сообщество и те, кто взаимодействовал с нами, совершали грубые ошибки. Пришло время всем нам осознать это, проанализировать ошибки, которые мы все сделали, и исправить их».