Находка, Приморский край, 16 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Находке возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста центральной энергетической таможни. Фигуранта подозревают в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по Приморью.

K1news.ru Взяточник

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Установлено следствием, что декабря 2016 года по начало ноября 2019 года подозреваемый получил от агента коммерческой организации взятку в виде денег за совершение действий в пользу последнего по беспрепятственному оформлению судов в нерабочее время (ночное время) на отход.

Деньги переводились на банковские счета близкого человека, который не знал о преступной деятельности таможенника. Всего было переведено 90 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника АЛРОСА подозревают в получении более 4 млн рублей взятки от представителя подрядной организации, осуществлявшей строительные работы для алмазодобывающей компании. Деньги за помощь в заключении допсоглашения получил главный инженер управления капитального строительства АЛРОСА.