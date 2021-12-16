Москва, , 10:32 — REGNUM ФосАгро с 1 февраля 2022 года проиндексирует заработные платы всех сотрудников на 12%. На предприятиях Группы «ФосАгро» работает более 18 тысяч человек. Ранее компания индексировала заработные платы в сентябре 2021 года на 4% и 3% для производственного и управленческого персонала соответственно.

В компании уточняют, что решение об индексации обусловлено высокими экономическими показателями компании, ростом производительности труда и объемов производимой продукции, повышением эффективности бизнес-процессов.

«Уверен, этот шаг не только упрочит положение наших сотрудников, но и станет прекрасной мотивацией к ответственному труду и профессиональному развитию», — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На предприятиях компании действует гибкая система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам Дню Химика и Дню Горняка. Индексация не отменяет основы действующей гибкой системы мотиваций и поощрений.

«ФосАгро в целом и каждое из предприятий Группы входят в число лучших работодателей в своих регионах присутствия. Мы создаем комфортные безопасные условия труда и гарантируем конкурентную и достойную заработную плату. Решение об индексации заработных плат позволит упрочить положение наших работников, послужит стимулом к повышению эффективности труда», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На предприятиях Группы «ФосАгро» действуют новые коллективные договоры, утвержденные летом 2020 года в разгар борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Коллективные договоры предприятий содержат унифицированный перечень гарантий членам трудовых коллективов. В колдоговорах расширен перечень льгот и социальных гарантий работникам, возросло материальное наполнение положений колдоговоров. Все работники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, на предприятиях действуют программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, пользуется популярностью корпоративная жилищная программа.

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