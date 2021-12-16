Великий Новгород, 16 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Новгородская областная дума приняла во втором чтении проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Duma.novreg.ru Новгородская областная дума

Ко второму чтению в проект бюджета были внесены правки. Объём доходов областного бюджета на 2022 год увеличили на 2 млрд рублей, теперь он составляет 43,8 млрд рублей. Расходную часть также увеличили, на 2,4 млрд, теперь она составляет 44,8 млрд рублей.

Доходная часть увеличена, в том числе, за счет средств, направленных в регион из федерального бюджета. Исходя из этого, цифры на 2023 и 2024 год также были скорректированы. Ожидается общий объём доходов на 2023 год в размере 43,6 млрд рублей, а на 2024 год — 45,8 млрд рублей.

Депутаты решили сохранить социальную направленность бюджета на 2022 год. Большая часть расходов будет потрачена на социальную политику региона (13 млрд рублей), на сферу образования (7 млрд рублей) и на здравоохранение (3,2 млрд рублей).

Помимо этого значительную часть бюджета депутаты направили на содержание дорожного фонда, на экономику и на сферу ЖКХ. В регионе также планируют развитие сельских территорий, на это выделили 109 млн рублей.