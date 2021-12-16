Москва, , 10:30 — REGNUM В столице обновили и модернизировали Московскую усадьбу Деда Мороза, которая расположена в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Благодаря проведенным работам усадьба сможет принять в два раза больше посетителей, сообщается на портале мэра столицы.

В усадьбе Деда Мороза отремонтировали сказочные терема, фасады теремов украсили граффити с мерцающими узорами, еловые ветви, снежные равнины, обновили интерьеры и открыли новые площадки.

Также в резиденции зимнего волшебника установили 12-метровую ель, открыли мультимедийные и экспозиционно-выставочные пространства. Посетили усадьбы увидят кладовую волшебных предметов и фабрику подарков.

ИА REGNUM ранее сообщало, Москву ск новогодним праздникам и Рождеству украсили более 4 тысяч праздничных световых декоративных конструкций.

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