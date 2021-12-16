Москва, 16 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Первый патент, который связан с созданием лекарства от коронавирусной инфекции, подал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом 16 декабря сообщают «Известия».

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Уточняется, что Центром запатентована формула вещества, способного активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса и потому могущего стать основой будущего препарата от нового заболевания.

Также указывается, что специалисты отметили, что для создания указанного лекарства намерены применять молекулярный докинг — метод молекулярного моделирования, который позволяет предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого связывания с мишенью (часть коронавируса) ориентацию и конформацию (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации) молекулы.

При этом добавляется, что с помощью этого в Центре добиваются, чтобы лекарство оптимально подходило к мишени, как ключ к замку и поясняется, что специалистам пришлось перебрать полмиллиона соединений для подбора необходимой молекулы.

«Сейчас мы отобрали 25−30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что штамм коронавируса «Омикрон», возможно, имеет искусственное происхождение.