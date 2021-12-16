Кабул, , 10:27 — REGNUM Должностные лица одной из немногих больниц, занимающихся лечением пациентов с COVID-19 в Афганистане, говорят, что они не могут оказать помощь десяткам тяжелобольных, обращающихся за лечением, из-за нехватки наборов для тестирования, кислорода и другого оборудования.

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Афганско-японская больница и единственный центр лечения COVID-19 в Кабуле заявляет, что у нее еще нет доступа к экспресс-тестам нового штамма («Омикрон»).

В прошлом месяце больница также предупредила, что некоторые медикаменты заканчиваются, и что семьи пациентов будут покупать сами.

С быстрым распространением нового штамма «Омикрон» ситуация ухудшилась.

Более 30 больниц в Афганистане были закрыты после того, как 15 августа «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял страну под свой контроль, и иностранная помощь была прекращена.

Министерство здравоохранения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заявило средствам массовой информации, что они работают над открытием некоторых из этих центров в сотрудничестве с агентствами по оказанию помощи.

В то же время экономический кризис и бедность нарастают, а стоимость национальной валюты достигла самого низкого уровня за последние двадцать лет.