Токио, , 10:26 — REGNUM Правительство Японии намерено в рамках следующего среднесрочного плана развития оборонного потенциала довести до 2027 года уровень расходов на эти цели до рекордных 30 трлн иен ($262,8 млрд), сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что по сравнению с текущей пятилетней оборонной программой ($240 млрд), траты должны вырасти примерно на 10% из расчета 6 трлн иен ежегодно.

Дополнительное финансирование пойдет на закупку новых вооружений, в том числе на укрепление противоракетной обороны, а также на размещение военных гарнизонов на отдаленных островах между Окинавой и Тайванем.