Елец, Липецкая область, , 10:26 — REGNUM Отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов открылось в Ельце на улице Спутников, 13. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В Ельце открылось отделение комплексной реабилитации инвалидов Пресс-служба администрации Липецкой области

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями — медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе», — отметил Игорь Артамонов.

Новое отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов ежедневно может принимать до 20 человек, как детей от трёх до 18 лет, так и взрослых. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа с учетом рекомендаций врачей. Приём будут вести психолог, логопед-дефектолог, специалист по реабилитации инвалидов, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, специалист по социальной работе. Все специалисты отделения имеют высшее образование. Заведующий отделением, специалист по социальной реабилитации инвалидов, психолог прошли дополнительное обучение в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта.

«Наша задача — помочь людям с инвалидностью реализоваться в общественной жизни, максимально улучшить их физическое, социальное, эмоциональное состояние. Реабилитация будет направлена на формирование и восстановление навыков общения, мобильности и самообслуживания, бытовой жизни и взаимодействия с людьми. Подобные отделения мы планируем открыть в каждом районе области», — рассказала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

В отделении есть сенсорная комната, кабинеты психолога, логопеда-дефектолога, зал адаптивной физкультуры, кабинет для занятий социокультурной и досуговой деятельностью. Для отделения закуплено оборудование на сумму более 650 тысяч рублей. В частности, приобретены тренажёры для развития функций верхних и нижних конечностей, набор для стимуляции сенсорной системы, коммуникатор, игровые наборы, развивающие пространственное мышление, сенсорное восприятие, моторную координацию, диагностические наборы, сухой бассейн, беговая дорожка, велотренажер детский.

Всего в Ельце живут около 11 тысяч людей с инвалидностью, в том числе почти три сотни детей-инвалидов.