Елец, Липецкая область, 16 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов открылось в Ельце на улице Спутников, 13. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Пресс-служба администрации Липецкой области В Ельце открылось отделение комплексной реабилитации инвалидов

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями — медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе», — отметил Игорь Артамонов.

Новое отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов ежедневно может принимать до 20 человек, как детей от трёх до 18 лет, так и взрослых. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа с учетом рекомендаций врачей. Приём будут вести психолог, логопед-дефектолог, специалист по реабилитации инвалидов, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, специалист по социальной работе. Все специалисты отделения имеют высшее образование. Заведующий отделением, специалист по социальной реабилитации инвалидов, психолог прошли дополнительное обучение в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта.

«Наша задача — помочь людям с инвалидностью реализоваться в общественной жизни, максимально улучшить их физическое, социальное, эмоциональное состояние. Реабилитация будет направлена на формирование и восстановление навыков общения, мобильности и самообслуживания, бытовой жизни и взаимодействия с людьми. Подобные отделения мы планируем открыть в каждом районе области», — рассказала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

В отделении есть сенсорная комната, кабинеты психолога, логопеда-дефектолога, зал адаптивной физкультуры, кабинет для занятий социокультурной и досуговой деятельностью. Для отделения закуплено оборудование на сумму более 650 тысяч рублей. В частности, приобретены тренажёры для развития функций верхних и нижних конечностей, набор для стимуляции сенсорной системы, коммуникатор, игровые наборы, развивающие пространственное мышление, сенсорное восприятие, моторную координацию, диагностические наборы, сухой бассейн, беговая дорожка, велотренажер детский.

Всего в Ельце живут около 11 тысяч людей с инвалидностью, в том числе почти три сотни детей-инвалидов.