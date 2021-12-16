Курган, 16 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Курганской области временно исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Www.kurgan-city.ru Наталья Гончаренко

Прежний руководитель управления Дарья Твердохлебова покинула пост в связи с состоянием здоровья.

«Правительство Курганской области благодарит Дарью Константиновну за работу, вклад в развитие сферы культуры региона», — говорится в сообщении.

Новый начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко ранее была первым заместителем директора библиотечной информационной системы города Кургана, заведующей центральной городской библиотекой имени В. Маяковского.