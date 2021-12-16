Абу-Даби, , 10:25 — REGNUM В Турции начали рассматривать заявки авиакомпаний на пассажирские авиарейсы Стамбул — Ереван. Об этом, как передаёт Anadolu Ajansı, сообщил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Стамбул Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США

«В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие компании смогут летать по этому маршруту», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что есть заявки и от турецких, и от армянских авиакомпаний. Также Чавушоглу сообщил, что Анкара выдвинула спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией. Им будет бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.

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