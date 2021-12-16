Стокгольм, 16 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В соцсетях и на улицах Швеции заметно противодействие со стороны граждан введению сертификатов вакцинации от COVID-19. Но какова же реальная поддержка или сопротивление среди шведов в целом? На этот вопрос 16 декабря дали ответ журналисты SVT опубликовав результаты социологического опроса Novus.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Опрос Novus показал, что пятая часть шведов в возрасте от 18 до 49 лет выступает против введения QR-кодов и сертификатов вакцинации.

На вопрос «Как вы думаете, в каком контексте должны требоваться сертификаты вакцинации?» 21% шведов в возрасте от 18 до 29 лет ответил: «Ни в каком, я против требования по использованию сертификатов вакцинации». Аналогичный результат для людей возрасте от 30 до 49 лет составил 19%.

17% мужчин и 11% женщин от числа всех респондентов заявили, что они «против требования по использованию сертификатов вакцинации». Всего против данной меры выступают 15% опрошенных.

Опрос, в котором приняли участие 1726 человек, проводился с 9 по 14 декабря.