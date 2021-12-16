Азовский район, Ростовская область, 16 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В акватории Таганрогского залива с крупным уловом задержаны трое граждан России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Ru.torange.biz Рыба

Злоумышленников народные дружинники выявили в районе села Павло-Очаково Азовского района. Рыбу нарушители ловили сетями. В маломерном судне обнаружено почти 500 кг рыбы частиковых пород. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждены административные дела о нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство, а также нарушении пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ.