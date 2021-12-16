Ижевск, , 10:22 — REGNUM Предпринимателей в Удмуртии, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта, на три года освобождают от уплаты налога на имущество, предназначенное для проведения спортивных мероприятий. Соответствующие изменения в статью 2 закона «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» были внесены депутатами Госсовета республики.

Спортивный зал Pixabay.com

На данную льготу смогут рассчитывать организации, включённые в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгота предоставляется в 2021, 2022 и 2023 годах.

По словам министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Александра Варшавского, организации физкультуры и спорта в связи с пандемией и длящимися ограничения не могли работать в полную силу. У многих возникли трудности, в основном финансового характера, в том числе связанные с оплатой налогов и выплатой заработной платы.

Эти объекты продолжают оставаться самыми уязвимыми на фоне действия антиковидных ограничений и нуждаются в государственной поддержке.

Воспользоваться льготой смогут 109 организаций республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании в октябре текущего года депутаты Госсовета продлили действие сниженных налоговых ставок для субъектов малого и среднего бизнеса, которые перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН), на 2022 год. 4% составит ставка при объекте налогообложения «доходы» и 10% — при объекте налогообложения «доходы минус расходы», стандартные ставки составляют 5% и 15% соответственно.

Читайте также: Бизнесу Удмуртии продлили дополнительные налоговые льготы