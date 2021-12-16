Владивосток, , 10:21 — REGNUM После выписки из ковидного госпиталя Владивостока пациент в знак благодарности подарил медучреждению автомобиль ГАЗ «Соболь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Подарок госпиталю от благодарного пациента Пресс-служба правительства Приморского края

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Госпиталь развёрнут на базе кожно-венерологического диспансера.

«Пациент поступил в госпиталь в тяжелом состоянии и проходил лечение три недели. Поскольку наше учреждение приспособлено под госпиталь, мы не имели ранее автомобиля для перевозки пациентов на КТ, например. Для этих нужд использовали старый микроавтобус. Учитывая, что сейчас пациентов с COVID-19 поступает много, подаренный новый автомобиль нам очень пригодится для оказания медицинской помощи. Машину мы дооборудуем — отделим кабину водителя от салона.», — рассказал главврач диспансера Анатолий Герец.

За время пандемии в этом госпитале пролечились 4754 человека, из них 454 ребенка. Более 30% пациентов рошли через реанимацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, детей в возрасте от 5 до 11 лет начнут прививать от коронавируса 23 декабря.