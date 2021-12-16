Калуга, , 10:43 — REGNUM Финальный этап регионального конкурса «Время лучших. Муниципалитеты» состоялся 15 декабря в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолков­ского в Калуге. Это третий кадровый проект, направленный на выявление талантливых и перспективных управленцев. В 2018 году в регионе проходил конкурс «Стратегия успеха», в 2020 году — областной конкурс «Время лучших. Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Финалисты конкурса «Время лучших. Муниципалитеты» Admoblkaluga.ru

Конкурс «Время лучших. Муниципалитеты» стартовал в мае 2021 года по инициативе администрации губернатора и при поддержке регионального Центра современного образования. На конкурс было подано свыше 1000 заявок из Калужской, Московской и Тверской областей. Задача конкурсантов заключалась в разработке проектов по развитию любого из муниципалитетов региона. В роли наставников выступили главы администраций районов и городов, в роли экспертов — руководители профильных министерств.

В финал вышли 170 человек в составе 28 команд. В рамках заключительного этапа прошли командные презентации и защиты проектов. По итогам финала победителями стали 70 человек. Из них 14 — набрали максимальное количество баллов. Финалистов конкурса приветствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Нас радует, что большинство проектов конкурса ориентированы на человека. В своих идеях вы поднимаете важные темы: благоустройство, экология, туризм, социальные вопросы. Активно развивается и направление цифровой трансформации. Вся Калужская область стала полем деятельности команд конкурса. Знаю, что большинство участников мотивированы идти дальше — реализовывать свои проекты, продвигать их. Я полностью поддерживаю такое стремление, а глав администраций муниципалитетов прошу и дальше оказывать помощь командам в качестве наставников, передавать свой богатый опыт тем, кто придет к нам на смену», — отметил Владислав Шапша.

Все победители конкурса рекомендованы главам администраций муниципалитетов области к повышению в порядке должностного роста и к замещению должностей муниципальной службы. Кроме того, они войдут в состав муниципальных кадровых резервов, что в свою очередь будет способствовать развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления региона.

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