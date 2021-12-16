Рязань, 16 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Назначен новый заместитель председателя правительства Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

В связи с переходом на другую работу освобождена от занимаемой должности Светлана Горячкина. Новым заместителем председателя правительства назначен Артём Никитин. Ранее он занимал должность директора автономной некоммерческой организации «Агентство развития производственных систем и компетенций». Артём Никитин будет курировать вопросы экономики и финансов Рязанской области.

Светлана Горячкина была назначена на пост в 2019 году, до этого она работала в должности министра промышленности и экономического развития Рязанской области.