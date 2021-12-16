Грозный, , 10:19 — REGNUM В Чечне вынесен приговор 16-летней жительнице Ставропольского края, обвиненной в попытке устроить теракт в одном из кафе города Грозного. Её признали виновной в покушении на совершение террористического акта в составе организованной группы и покушении на незаконное приобретение и ношение взрывного устройства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взрывное устройство

Как установлено в ходе следствия и доказано судом, в октябре 2020 года 16-летняя жительница города Зеленокумска через соцсети вступила в преступную группу, которая готовилась к совершению терактов на территории Чечни. Руководил этой группой житель республики, находившийся в то время за границей.

Подсудимая согласилась совершить подрыв с использованием взрывного устройства. Был разработан план, согласно которому ей полагалось прибыть в Грозный, найти тайник с самодельной бомбой и привести его в действие путем самоподрыва в людном месте.

Однако о преступных намерениях группы террористов стало известно правоохранительным органам. Они опередили девушку, обнаружив тайник и подменив бомбу муляжом. Когда при входе в одно из кафе Грозного злоумышленницу остановил охранник, она нажала на кнопку взрывного устройства, но взрыва не последовало. Участницу подготовки теракта задержали. С учетом её возраста суд вынес ей наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении организатора теракта, экстрадированного из иностранного государства, и его соучастника, проживавшего в Чечне.