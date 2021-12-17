Президент России Владимир Путин в четверг, 16 декабря, проводит переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибыл в Россию с визитом. С президентом Монголии планируется обсудить состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между РФ и Монголией, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене. Кроме того, президент проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой. На заседании набсовета АСИ представят результаты рейтинга качества жизни регионов и информацию о ходе реализации Национальной социальной инициативы, а также обсудят новую стратегию АСИ до 2024 года. Президенту покажут выставку проектов АСИ. Все новости о рабочем дне президента России — в трансляцииИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

14:57 16.12.2021 Президент России Владимир Путин в Москве приветствовал президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. Глава Монголии совершает свой первый визит в Россию после избрания на пост президента в июне 2021 года.

15:10 16.12.2021 Экономические связи России и Монголии быстро восстанавливаются после трудного кризисного периода. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Подробности в материале: Путин отметил восстановление товарооборота России и Монголии

15:10 16.12.2021 Президенты обсуждают состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

15:11 16.12.2021 Пресс-служба Кремля также сообщила, что стороны обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

15:11 16.12.2021 Владимир Путин с Ухнаагийн Хурэлсухом. kremlin.ru

15:12 16.12.2021 Россия и Монголия по итогам 2021 года могут превзойти показатели товарооборота, которые были до начала пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

15:12 16.12.2021 «Что касается экономики, то в прошлом году он (уровень товарооборота) сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25%. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти», — сказал Владимир Путин.

15:13 16.12.2021 Президент России отметил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на пандемию, по всем направлениям: это и экономика, и политические связи, а также сотрудничество в военной области и на международной арене.

15:14 16.12.2021 Путин выразил уверенность, что визит в Россию будет удачным, запланирована большая насыщенная программа пребывания.

15:14 16.12.2021 Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

15:15 16.12.2021 Глава российского государства поблагодарил президента Монголии за то, что тот принял приглашение и приехал в Москву. «После вашего избрания, насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит», — сказал Путин.

15:16 16.12.2021 Визит проходит в год столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

15:20 16.12.2021 В рамках визита делегации Монголии в Россию состоялись переговоры министров финансов России и Монголии Антона Силуанова и Болдына Жавхлана. Они обсудили сотрудничество двух государств в финансовой сфере, уделив при этом особое внимание совместному российско-монгольскому предприятию «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД), сообщила пресс-служба монгольского ведомства.

15:21 16.12.2021 Министры финансов двух стран также обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в рамках отмечаемого в этом году 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

15:21 16.12.2021 Построенная в середине XX века железная дорога соединила Россию, Монголию и Китай и сократила железнодорожный путь из Европы в Азию на 1025 километров. В 1949 году создано советско-монгольское предприятие «Улан-Баторская железная дорога» с равным распределением долей в уставном капитале. Сегодня протяженность УБЖД составляет 1815 км. В 2018 году правление этой российско-монгольской компании утвердило долгосрочную программу модернизации и развития УБЖД до 2030 года, отмечает ТАСС.

15:22 16.12.2021 Монголия горячо поддерживает инициативу о создании Большого евразийского партнерства, сообщил президент республики Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

15:23 16.12.2021 «Есть один вопрос — это активизация торгово-экономических отношений. Когда я вступил на должность президента, то поставил перед собой цель провести национальный проект «Транзитная Монголия». И я считаю, что в рамках реализации этого проекта очень важна также координация с инициативами, которые вы озвучили, о создании Большого евразийского партнерства. Мы горячо поддерживаем эту инициативу», — цитирует ТАСС Ухнаагийна Хурэлсуха.

15:23 16.12.2021 Президент Монголии также отметил, что внимательно следит за отношениями между соседями. «Вчера у вас состоялась видеовстреча с главой КНР. Мы с большим интересом наблюдаем, и думаю, что и весь мир тоже уделяет большое внимание вашему сотрудничеству», — отметил он. По словам монгольского президента, именно поэтому и выдвинута инициатива «Транзитная Монголия», так как это кратчайший путь, который соединяет Европу с Азией.

15:24 16.12.2021 Ухнаагийн Хурэлсух также затронул вопрос модернизации центрального железнодорожного коридора и отметил большие возможности сотрудничества в энергетике. «Мы очень довольны результатами работы, которую проводим в области проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии», — сказал он.

15:24 16.12.2021 Ухнаагийн Хурэлсух [nam.mn]

15:26 16.12.2021 Начало беседы с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом В. Путин: Уважаемый господин президент! Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приехали к нам, приняли приглашение. После Вашего избрания, насколько я понимаю, это первый Ваш заграничный визит, это хороший знак. Визит проходит в год столетия установления между нашими странами дипломатических отношений, [они] строятся сегодня на основе Договора [о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве], который мы несколько лет назад подписали. Причём отношения развиваются, несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: это и экономика, это и политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене. У Вас очень большая, насыщенная программа, я знаю, пребывания в России. Уверен, что Ваш визит будет удачным, принесёт хорошие результаты. Что касается экономики, то в прошлом году он [товарооборот] сократился в связи с пандемией на 20 процентов, но в этом году, за первые три квартала текущего года, он увеличился примерно на 25. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и можем [его] превзойти. Господин президент, я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать. Источник: kremlin.ru

15:45 16.12.2021 Владимир Путин с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом перед началом российско-монгольских переговоров. kremlin.ru

16:09 16.12.2021 Вместе с тем в Москве у штаб-квартиры ТАСС открылась выставка «100 лет дипломатических отношений России и Монголии в фотографиях ТАСС и Монцамэ». Это совместный проект с национальным информационным агентством Монголии Монцамэ, посвященный вековому юбилею с момента подписания 5 ноября 1921 года соглашения об установлении дружественных отношений РСФСР и Монголии. Два десятка фотографий рассказывают о прошлом и настоящем сотрудничестве двух стран в сфере политики, космоса, военного дела, культуры.

16:10 16.12.2021 «Фотографы агентств запечатлели возвращение международного экипажа космического корабля «Союз-39»: командира Владимира Джанибекова и исследователя Жугдэрдэмидийна Гуррагчи, и представителей средств массовой информации двух стран, которые освещали этот полет. Кроме того, монгольская сторона предоставила снимки с монголо-российских военных учений «Сэлэнгэ-2014», посвященных 75-летию победы на реке Халхин-Гол, и совместных культурных мероприятий», — отмечают в ТАСС.

16:10 16.12.2021 На выставке показана серия исторических фотографий, посвященных боевым действиям на реке Халхин-Гол, в том числе встреча главнокомандующего монгольской армией Хорлогийна Чойбалсана и советского полководца Георгия Жукова. На других снимках также представлены председатель Совета министров МНР Юмжагийн Цэдэнбал и первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев после торжественной церемонии подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Монголией в 1966 году, открытие в 1971 году мемориальной доски на здании гостиницы «Метрополь» в Москве, где в ноябре 1921 года проходили советско-монгольские переговоры об установлении дружественных отношений.

16:10 16.12.2021 Официальная часть выставки представлена фотографиями встреч президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии (ныне президентом) Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, а также его приветствия ветеранов-участников сражений на Халхин-Голе на торжественном приеме по случаю 80-летия победы.

16:11 16.12.2021 Владимир Путин с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. kremlin.ru

16:14 16.12.2021 В последний раз переговоры Путина с тогда еще премьером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом проходили в декабре 2019 года в Сочи.

17:03 16.12.2021 В настоящее время прорабатывается проект строительства газопровода по территории Монголии из России в Китай. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Читайте подробнее: По территории Монголии пройдёт транзитный российский газопровод — Путин

17:05 16.12.2021 У. Хурэлсух (как переведено): Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, после выборов президента нашей страны я очень рад тому, что совершаю свой первый заграничный визит именно в Российскую Федерацию. Хочу также выразить свою благодарность за возможность организации моего визита в рамках празднования нашего исторического юбилея — столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, несмотря на тяжёлую ситуацию с пандемией, которая есть, к сожалению, по всему миру. Я считаю, что наши отношения действительно являлись историческими и очень знаменательными и хорошими. Сто лет тому назад представители нашей страны прибыли в Москву, и тогда была наша совместная борьба за установление независимости нашей страны и суверенитета. И в тяжёлые годы войны, и в послевоенные мирные времена наши народы тесно сотрудничали между собой и творили эту большую историю. И во времена боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году, и в годы Великой Отечественной войны — Вы прекрасно знаете, что мы с большим почётом относимся к той исторической роли, которую сыграла Россия в те времена. Мы считаем, что Россия сыграла важную роль в мировой безопасности и в победе над нацизмом. Именно поэтому мы с большим почтением относимся к празднику Великой Победы. За прошедшее время у нас действительно была богатая история. Мы тесно сотрудничали с советским народом, в частности в освоении целины, в строительстве больших промышленных предприятий, даже вместе полетели в космос. Сегодня у нас нет каких-либо политических разногласий, и [на протяжении] 100 лет между нами были действительно братские отношения. Монгольский народ считает, что наша дружба и товарищество являются примером хороших отношений не только в нашем регионе, но и в мире в целом. В преддверии моего визита состоялось несколько важных встреч, в частности с заместителем председателя правительства господином [Алексеем] Оверчуком, также с заместителем председателя правительства госпожой [Викторией] Абрамченко. Проведено очередное заседание межправительственной комиссии. Также в нашей стране побывал с визитом начальник Генштаба [Вооружённых Сил] Российской Федерации. И также до моего визита в Россию было решено много вопросов хозяйственного значения. Мы считаем, что наступили времена, когда мы можем говорить о новых начинаниях в наших отношениях. Хотел бы также особо отметить, что в годы Вашей работы в должности и президента, и премьер-министра отношения между нашими странами активно развивались. Вы четыре раза были в нашей стране с визитом. Монгольский народ, наша страна в целом очень доброжелательно относятся и к российскому народу, и лично к Вам. Есть один вопрос — это активизация торгово-экономических отношений между нашими странами. Когда я вступил в должность президента, я поставил перед собой цель провести национальный проект «Транзитная Монголия». Я считаю, что в рамках реализации этого проекта очень важна также координация с инициативой, которую Вы озвучили, — это создание «Большого евразийского партнёрства». Мы горячо поддерживаем эту инициативу. Мы проживаем в пространстве, которое объединяет как Азию с Европой, так и Россию с Китаем. Протяжённость монголо-российской границы составляет более 3500 километров, а с Китаем — 4700 километров. Также мы внимательно следим и за отношениями между нашими двумя великими соседями — между Россией и КНР. Вчера у вас состоялась встреча с главой КНР [Си Цзиньпином], и мы с большим интересом наблюдаем, и думаю, что и весь мир тоже уделяет большое внимание вашему сотрудничеству. Именно поэтому мы и выдвигаем инициативу продвижения программы «Транзитная Монголия», поскольку через нашу территорию проходит кратчайший путь, который соединяет Европу с Азией и Россию с Китаем. В наших планах есть строительство двух вертикальных железнодорожных линий — восточной и западной, которые проходят через восточную и западную части нашей страны. С восточной стороны эта железная дорога соединяет Китай с Забайкальским краем и [выходит] на дальневосточные порты. А в западном направлении эта железная дорога, связывающая дорога Кызыл — Курагино и дальше по нашей территории до китайской территории. Также у нас есть вопрос о модернизации центрального железнодорожного коридора, который проходит через Иркутск. Мы очень довольны результатами работ, которые проводят в области проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. В 2019 году, будучи на должности премьер-министра, когда я был с визитом в Российской Федерации, мы с Вами, уважаемый Владимир Владимирович, положили начало этому проекту. Я очень доволен, что этот проект идёт весьма успешно. Источник: kremlin.ru

17:06 16.12.2021 Переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. kremlin.ru

17:06 16.12.2021 По итогам российско-монгольских переговоров Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух сделали заявления для прессы.

17:08 16.12.2021 Заявление для прессы по итогам переговоров В. Путин: Уважаемый господин президент! Дамы и господа! Добрый день! Рады приветствовать в Москве президента Монголии. После вступления в должность главы государства господин президент свой первый зарубежный визит совершает именно в нашу страну, и это, конечно, говорит о том важном значении, которое в Монголии придают развитию добрососедских связей с Россией. Мы, разумеется, также заинтересованы в тесном партнёрстве с монгольскими друзьями. Взаимовыгодное сотрудничество двух государств имеет давнюю историю. В нынешнем году отметили столетие установления официальных дипломатических отношений. Напомню, что наша страна первой признала независимость монгольского государства. С тех пор российско-монгольское взаимодействие крепло, расширялось, выстраивалось на принципах уважения, учёта интересов друг друга. Российский и монгольский народы хранят память о боевом братстве, — господин президент сегодня упоминал об этом, — закреплённом в боях на реке Халхин-Гол и в период Второй мировой войны. Сегодняшние переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе. Мы с господином президентом приняли совместную Политическую декларацию. Она идёт в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, и, главное, в декларации поставлены чёткие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия. Помимо этого, сторонами подготовлен и будет подписан в ходе визита целый ряд межправительственных и межведомственных документов, охватывающих многие сферы нашего взаимодействия, сотрудничества, в том числе экономику и торговлю. Россия — один из крупнейших внешнеторговых партнёров Монголии. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, по итогам первых девяти месяцев взаимный товарооборот вырос на 24 процента. Эффективно работает российско-монгольская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На её очередном заседании, состоявшемся в ноябре в Улан-Баторе, определены новые конкретные планы взаимодействия в таких областях, как инфраструктура, горнорудная промышленность, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии. Флагманским и весьма успешным совместным коммерческим проектом является предприятие «Улан-Баторская железная дорога». За минувшее десятилетие ежегодный двусторонний грузооборот по этой магистрали вырос вдвое — с 15 до 30 миллионов тонн. В последние годы при поддержке России проделана большая работа по модернизации и расширению железнодорожных путей, укреплению финансовой стабильности «Улан-Баторской железной дороги». В частности, налажена своевременная индексация тарифов на перевозки, составлен план урегулирования задолженности по кредитам 1990-х годов, решён ряд застарелых вопросов с земельными участками. Рассчитываем, что все эти меры сделают железнодорожные перевозки через Монголию ещё более привлекательными и выгодными. Подробно рассмотрели с господином Хурэлсухом тематику взаимодействия в энергетической области. Россия является надёжным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80 процентов потребностей страны в нефтепродуктах. Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять своё присутствие. В частности, «Роснефть» в настоящее время проходит регистрацию в качестве оператора топливозаправочного комплекса нового международного аэропорта в Улан-Баторе. В практической проработке — проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири — 2». Уже определены оптимальный маршрут, протяжённость и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово в ближайшие недели. Солидный опыт сотрудничества накоплен в области электроэнергетики. В прошлом году наши компании «Ротек» и «Уральский турбинный завод» успешно завершили модернизацию теплоэлектростанции ТЭЦ-4 в Улан-Баторе. Это позволило увеличить мощность национальной энергосистемы Монголии сразу на 15 процентов. Рассматривается и другой совместный проект по модернизации ТЭЦ-3. Хорошие перспективы открываются для кооперации в ядерной энергетике. По линии «Росатома» прорабатывается возможность строительства в Монголии Центра ядерной науки, который займётся исследованиями в сфере мирного атома в интересах самых разных секторов монгольской экономики, включая промышленность, медицину, сельское хозяйство. Россия и Монголия и далее намерены сообща заниматься важными проектами в природоохранной области — мы сегодня много об этом говорили с господином президентом. В частности, будем взаимодействовать по сохранению трансграничных рек, в том числе Селенги и Ульдзы, которые формируют уникальные экосистемы озера Байкал и Торейских озёр, являющихся всемирным наследием ЮНЕСКО. Хотел бы особо подчеркнуть, что Россия и Монголия по-партнёрски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Налажены поставки нашей вакцины «Спутник V», а также тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, в Монголии действуют две российские мобильные лаборатории по выявлению опасных инфекций. В ходе переговоров затрагивалась тематика гуманитарного сотрудничества. Условились интенсифицировать научные, культурные, спортивные обмены, продолжить практику регулярного проведения Дней российско-монгольской дружбы и Дней культуры. Россия оказывает помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для всех отраслей монгольской экономики. Монгольским гражданам в год выделяется 500 бюджетных мест в наших вузах. Удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка. Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности, укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на регулярной основе проводятся совместные военные учения. В частности, в рамках ежегодных манёвров «Селенга» сообща отрабатываются тактические приёмы борьбы против незаконных вооружённых формирований. Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки. Наши страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединённых Наций. Изучается возможность подключения монгольских партнёров к интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе. Сформирована совместная исследовательская группа, которая прорабатывает целесообразность создания зоны свободной торговли между Монголией и Евразэс. Уважаемые дамы и господа! Визит президента Монголии продолжается, у него большая программа: встреча с председателем правительства России, главами обеих палат Федерального собрания, в Совете безопасности России. С учётом этого можно выразить уверенность, что визит господина Хурэлсуха будет успешным и, без всякого сомнения, результативным: мы сейчас проговорили практически по всем аспектам нашего взаимодействия. Уверен, что будут достигнуты такие договорённости, которые приведут к дальнейшему всестороннему развитию российско-монгольского партнёрства. И ещё раз хочу поблагодарить господина президента за то, что он свой первый государственный визит совершил именно в Российскую Федерацию. Благодарю Вас. Источник: kremlin.ru

17:24 16.12.2021 Политическая декларация принята по итогам переговоров 16 декабря президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин и глава Монголии приняли политическую декларацию

17:39 16.12.2021 Визит президента Монголии Ухнагийна Хурэлсухома в Москву. president. mn

18:50 16.12.2021 Заявление для прессы по итогам переговоров У. Хурэлсух (как переведено): Рад, что мой первый зарубежный визит — в Российскую Федерацию. Он организован в рамках 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Этот визит имеет историческое значение. В ходе переговоров мы с Владимиром Владимировичем подвели итоги развития отношений за минувшее столетие, подробно обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества и относительно крупнейших совместных проектов, а также определили перспективы взаимодействия на следующее столетие. Оба лидера с гордостью отметили нашу добрую традицию взаимопомощи между народами Монголии и России, сформированную в годы борьбы за свободу, независимость, в годы Великой Отечественной войны, мирного строительства, а также выразили намерения развивать политический диалог в соответствии с принципами равноправия и уважения, территориальной целостности, норм международного права. Тесное и дружественное сотрудничество на протяжении 100 лет — это редкий исторический прецедент. Наши отношения — это образцовые исторические отношения. В ходе визита Владимира Владимировича в Монголию в 2019 году на бессрочной основе был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оба лидера подтвердили, что он стал основой для обогащения комплексного стратегического партнерства новым содержанием и его интенсивного развития. У нас имеются возможности по развитию сотрудничества в сферах энергетики, поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, в сфере дорожно-транспортной отрасли, связи, инфраструктуры, сельского хозяйства, природоохранной и других отраслей торгово-экономического сотрудничества. Считаем, что необходимо существенно расширить рамки торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вывести его на новый уровень. В ходе визита наша страна выразила желание активно развивать взаимовыгодное сотрудничество. Пригласили российских партнеров к участию в инфраструктурных, железнодорожных, энергетических и других проектах. Обменялись мнениями по вопросам модернизации КПП на нашей госгранице, повышению их пропускной способности, созданию трансграничной зоны двустороннего сотрудничества. Намерены активно сотрудничать в реализации проекта создания экономического коридора Монголия — Россия — Китай, утвержденного в 2016 году, а также удовлетворены успешным ходом реализации трехстороннего проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. В целях развития транспортных маршрутов между Азией и Европой, а также реализации национальной цели Монголии «Транзит Монголия» обменялись мнениями об активизации сотрудничества в направлении повышения экономической эффективности совместного монгольско-российского общества «Улан-Баторская железная дорога», обновления ее инфраструктуры и создания новых железнодорожных, авто — и энергетических коридоров. У наших двух стран добрая традиция сотрудничества в гуманитарной сфере, в области культуры, образования и науки. Благодарны за решение об увеличении количества правительственных стипендий Российской Федерацией для монгольских студентов. Наши страны тесно сотрудничают в рамках региональных механизмов и международных организаций, подтвердили намерения координировать усилия в ООН, в АСЕАН, в ШОС. Поддерживаем инициативу большого евразийского партнерства, выдвинутую господином Президентом Путиным, готовы сотрудничать в целях реализации совместных проектов по развитию торгово-экономического и инфраструктурного взаимодействия. В ходе визита по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина утвердили совместную декларацию по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Были также подписаны важные документы по сотрудничеству в сфере функционирования контрольно-пропускных пунктов, таможни, а также в области интеллектуальной собственности, образования и культуры. Идут вперед, несмотря на пандемию, наши отношения. Выступаем за скорейшее преодоление пандемии, восстановление духа сотрудничества и вывода его на новый уровень. Доволен результатами моего визита. От имени монгольского народа хочу выразить Вам, Владимир Владимирович, и нашему вечному соседу, великому русскому народу, благодарность за усилия по продвижению традиционно дружественного двустороннего взаимодействия и пожелать всего наилучшего. Спасибо вам. Источник: kremlin.ru

18:50 16.12.2021 Президент Монголии Ухнагийн Хурелсух в Москве president. mn

19:42 16.12.2021 Президент Монголии Ухнагийн Хурелсух в Москве president. mn

20:30 16.12.2021 Президент РФ Владимир Путин посетил специальную выставку Агентства стратегических инициатив (АСИ), где в формате «7 станций» были представлены основные направления деятельности агентства на 2022−2024 годы.

20:31 16.12.2021 Руководитель АСИ Светлана Чупшева объяснила, что на каждой «станции» представлены значимые результаты, которых добилось АСИ по конкретному направлению, приоритеты агентства на ближайшие три года, а также перспективные проекты, команды и их лидеры.

20:31 16.12.2021 После осмотра выставки Путин примет участие в заседании набсовета АСИ.

20:32 16.12.2021 На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив будут представлены результаты рейтинга качества жизни регионов и информация о ходе реализации Национальной социальной инициативы, нацеленной на повышение удовлетворённости граждан услугами в социальной сфере. Также планируется обсудить новую стратегию АСИ до 2024 года, которая предусматривает целый ряд новых инициатив.

20:33 16.12.2021 Пресс-служба Кремля также анонсировала встречу президента с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

20:57 16.12.2021 Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции проходит заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

20:58 16.12.2021 В.Путин: «Уважаемые коллеги! Сегодня — мы сейчас познакомились с проектами, я ещё об этом расскажу — но хотелось бы начать с того, что сегодня у нас важное, в некотором смысле даже особое заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Предстоит определить цели, задачи агентства на ближайшие три года, зафиксировать ключевые направления работы, которые должны стать логическим продолжением всей истории АСИ. С её главных вех и хотел бы начать. Ровно десять лет назад, в декабре 2011 года агентству было поручено реализовать Национальную предпринимательскую инициативу. Результатом стали не только современные регламенты и процедуры ведения бизнеса — новые, более эффективные».

20:59 16.12.2021 По словам Путина, перемены оказались гораздо более глубокими. В регионах, на местах действительно появилось больше управленцев, которые принимают решения с учётом интересов, запросов людей, которые ведут своё дело.

21:00 16.12.2021 «Поддерживая идеи, отдельные проекты, вы всегда стремились к опережающим, системным изменениям. Когда говорю «вы», то обращаюсь, прежде всего, к самому агентству. Так, чемпионаты рабочих специальностей WorldSkills переросли, по сути, в целое общероссийское движение, в новые программы профессиональной подготовки, в широкую сеть дополнительного образования детей, причём очень часто по профессиям будущего. Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить юниорское направление WorldSkills, а также команду проекта «Точка кипения» с премиями Общества «Знание» за активную просветительскую деятельность», — отметил президент РФ.

21:00 16.12.2021 «Считаю, что эти награды — свидетельство заслуг всего Агентства в продвижении передовых подходов и взглядов, в объединении вокруг единых ценностей большого сообщества людей, готовых к переменам, к участию в развитии своих городов, регионов, всей страны», — подчеркнул Путин.

21:52 16.12.2021 Путин отметил важность объединения людей, которые увлечены конкретным делом. «А это предприниматели, учёные, представители некоммерческого сектора и креативных индустрий и, конечно, это молодые люди, подрастающее поколение», — сказал он.

21:52 16.12.2021 «Я нисколько не сомневаюсь, что на новом, таком же ярком, эффективном этапе будущего развития агентства неизменной должна оставаться главная миссия, а именно — привлечение граждан к достижению наших национальных целей развития. Необходимо помогать им воплощать свои замыслы и инициативы», — подчеркнул президент.

22:03 16.12.2021 По всей России у АСИ — свыше четырёх с половиной миллионов соратников и единомышленников, отметил Путин. «Знаю, что через три года агентство намерено увеличить это сообщество более чем вдвое — до 10 миллионов человек. Это уже большая «армия». Главное, чтобы это были не формальные цифры и какие-то показатели, а действительно мощное сообщество, сила, деятельные, активные люди, способные внести содержательный вклад в общую, национальную повестку», — сказал он.

22:06 16.12.2021 Отдельно остановился президент на представленной на выставке цифровой платформе, на которой собраны лучшие региональные практики, и поручил лучшие из них включить в национальные проекты и в госпрограммы. «Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительство — в ходе нашего знакомства с проектами было много просьб обратиться к правительству, поручить правительству, разработать вместе с правительством — если обобщить, [то] необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития», — сказал Путин.

22:08 16.12.2021 Перед началом заседания президент ознакомился с выставкой достижений и перспективных проектов АСИ. На семи стендах-«станциях» главе государства представили основные проекты организации и планы её деятельности на 2022−2024 годы. Источник: kremlin.ru

22:10 16.12.2021 Путин также выразил уверенность, что необходимо «формировать команды и включать в свою орбиту единомышленников не только из нашей страны, но и из других стран». «Вижу, что такая работа уже идёт, и это очень хорошо», — сказал он, отметив проект «Точка кипения», который уже начал свою работу в Казахстане.

22:12 16.12.2021 Путин: «Вокруг агентства уже сложилась целая экосистема, как сейчас говорят, которая объединяет инициативы в социальной сфере, в сбережении природы, в подготовке кадров, в создании передовых технологий. Но что хотел бы здесь отметить особо: в центре и всей нашей государственной работы, и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди — человек, его благополучие. Мы сейчас один из проектов смотрели — там так оно всё и обозначено: человек в центре с его интересами, запросами, планами и так далее. Конечно, по сути каждый проект должен так и выстраиваться. Эти цели должны быть связаны воедино и красной нитью проходить по всем программам и проектам».

22:13 16.12.2021 По мнению президента, АСИ нужно сконцентрироваться на работе в регионах, помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений социальной защиты, учитывать запросы жителей, их предложений. «Собственно говоря, так и выстраивается, надеюсь, так и будет не только на бумаге, но и на практике», — отметил Путин.

22:21 16.12.2021 Президент В.В. Путин на выставке Агентства стратегических инициатив.

22:22 16.12.2021 Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России, который составлялся впервые. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

22:23 16.12.2021 Следом за тройкой лидеров идут Санкт-Петербург, Татария, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область.

22:24 16.12.2021 По словам Чупшевой, цель рейтинга качества жизни — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей. Рейтинг дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить ориентиры по ним.

22:24 16.12.2021 С генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. kremlin.ru

22:25 16.12.2021 Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект, который позволит относить строительные отходы к компетенции регионов. «Сразу хочу отметить: одна из просьб была — внести изменения в закон, который позволял бы относить промышленные, в частности строительные отходы к компетенции регионов. Иначе регионы просто не могут регулировать эту сферу деятельности. Там есть над чем работать, и регионы хотят это делать, а они, как правило, занимаются только жилищно-коммунальными отходами, а строительными — нет», — сказал Путин.

22:26 16.12.2021 АСИ выступило за распространение практики дистанционной реализации рецептурных препаратов во всех регионах России с 2023 года, сообщила Светлана Чупшева. «В 2020 году вы разрешили дистанционную торговлю безрецептурных лекарств, что стало серьезным таким подспорьем людям, которым необходимо лечение в период пандемии. Вы в этом году поддержали эксперимент по дистанционному заказу рецептурных препаратов. Сейчас этот пилот должен запуститься в трех регионах. Это Москва, Белгородская область, Московская область. <…> Сейчас важно в рамках этого пилота отработать все алгоритмы, зафиксировать все эффекты и результаты. Важно, чтобы эта практика могла быть распространена уже с 2023 года во всех субъектах РФ», — сказала она.

22:27 16.12.2021 По словам Чупшевой, сейчас действует система «Электронный рецепт», которая позволяет получить рецепт в приложении, а не в бумажном виде. «В любой аптеке в этих пилотных регионах ты можешь получить необходимые тебе лекарства. К этой системе могут быть подключены медицинские организации, фармацевтические организации, страховые компании. Это иная возможность, качество сервиса и удобство», — отметила глава АСИ.

22:31 16.12.2021 С генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой во время посещения выставки Агентства стратегических инициатив. kremlin.ru

22:32 16.12.2021 Государственное финансирование проектов Национальной технологической инициативы за последние пять лет составило около 50 млрд рублей, столько же инвестиций было привлечено со стороны частного бизнеса. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.

22:34 16.12.2021 «Что такое НТИ? Это ставки России на новые рынки, на которых [еще] нет стандартов и правил», — отметил Песков. «Рынки, на которые были сделаны ставки, сегодня растут в мире и России в среднем на 20−30% в год. То есть рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов растет сегодня на 25% в год. Пять лет назад в России было около пяти компаний, которые могли делать конкурентоспособную продукцию, сегодня их около 25. То есть мы выросли за пять лет примерно в пять раз», — цитирует ТАСС Пескова.

22:35 16.12.2021 Спецпредставитель президента Песков также отметил появление на рынках НТИ крупных частных компаний в 2020—2021 годы, среди которых Сбербанк, «Яндекс» и МТС, «которые примерно удесятерили ставку» государства, проинвестировав в развитие ряда перспективных компаний.

22:35 16.12.2021 Посещение выставки Агентства стратегических инициатив. kremlin.ru

22:55 16.12.2021 Посещение выставки Агентства стратегических инициатив. kremlin.ru

23:21 16.12.2021 В поддержку новой стратегии развития Агентства стратегических инициатив высказался президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Об этом: Путин поддержал новую стратегию Агентства стратегических инициатив

23:34 16.12.2021 Повышение качества жизни людей является одной из важнейших задач стратегии Агентства стратегических инициатив на ближайшие годы, заявила 16 декабря гендиректор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета. Мероприятие проводилось при участии президента России Владимира Путина. Читайте также: Глава АСИ назвала основную задачу стратегии до 2024 года