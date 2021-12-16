Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Немецкие власти провели рейды в головном офисе шведского банка SEB во Франкфурте-на-Майне. Банк подозревается в невыплате налогов на сумму 500 миллионов евро после совершения, как утверждают следователи, фиктивных сделок, передает телеканал SVT.

Emanuele Rossini Франкфурт-на-Майне

В банке подтвердили обыски правоохранителей, но отрицают ведение незаконной деятельности.

По данным газеты Handelsblatt, с 14 декабря в штаб-квартире банка во Франкфурте побывали более 80 полицейских, налоговых следователей и представителей прокуратуры. Банк подозревается в совершении крупных сделок по выделению ссуд, связанных с торговлей акциями. Предполагается, что целью ссуд на акции было возвращение налогов акционерами на дивиденды, хотя налоги так никогда и не были выплачены.

«Банк категорически возражает против выплаты возмещения, и нанятые им юрисконсульты считают, что требования налогового органа противоречат закону», — говорится в пресс-релизе SEB.