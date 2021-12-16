Москва, , 10:18 — REGNUM За 11 месяцев 2021 года Москва продала на торгах свыше 1,5 тыс. объектов нежилой недвижимости. Об этом 16 декабря сообщает сайт мэра и правительства столицы.

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Как рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, инвесторы в 2021 году проявили рекордную активность на торгах по нежилой недвижимости.

«С января по ноябрь включительно с победителями заключен 1 561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. При этом в 2019 году было 522 таких соглашения, а в 2020 году — 898 договоров», — заявил он.

Заммэра отметил, что за два предыдущих года заключены сделки по 1 420 объектам — на 10% меньше, чем за 11 месяцев 2021 года.