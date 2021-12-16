Буэнос-Айрес, 16 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Пересмотр условий погашения долга перед Международным валютным фондом является одним из «нерешенных вопросов, которые Аргентина должна решить». Об этом в ходе заключительного заседания Экономического и общественного совета заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

«Зрелость, которая необходима нам как стране, означает осознание того, что этот вопрос требует ответственности и чуткости от всего политического руководства», — сказал Фернандес.

Ранее Аргентина попросила МВФ об отмене дополнительных сборов за долги.