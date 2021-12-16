16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

«Бедность достигла своего пика. Никогда прежде правление Эрдогана не было таким шатким, как сейчас».

Ариф Асалыоглу, , 10:41 — REGNUM Резкий спад турецкой экономики беспокоит как отечественных, так и международных экспертов. Журнал Focus написал об усугубляющемся экономическом кризисе в Турции и влиянии кризиса на правительство Эрдогана. В публикации, повествующей о «приближающемся конце правления Эрдогана», отмечается, что «бедность достигла своего пика.

Экономика Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Никогда прежде правление Эрдогана не было таким шатким, как сейчас». Швейцарский банк UBS объявил, что больше не будет публиковать отчеты по турецкой лире и что инвесторам следует игнорировать его последние консультативные доклады по турецкой лире. В понедельник, 13 декабря, когда курс доллара и евро побил новые рекорды, президент, председатель ПСР Эрдоган встретился с главой Центрального банка и генеральными директорами государственных банков и провел экстренное совещание. Японский инвестиционный банк Nomura опубликовал доклад по Турции, в котором отмечается, что в настоящий момент Турция переживает настоящий инфляционный кризис, а также поделился информацией о повышении ставок по некоторым товарам. Выступая на канале под названием"Kanal Dünya на YouTube, 13-летний мальчик пожаловался на дороговизну рабочих тетрадей по решению тестовых заданий, в это же время другой 13-летний мальчик заявил, что он обеспокоен своим будущим.

Улицы Анкары Volkan Erdek

Все эти события продолжают оставаться в центре внимания в социальных сетях.

Депутат Республиканской народной партии (РНП) от Мерсина Али Махир Башарыр публикует следующий комментарий:

@alimahir: Эрдоган, отвечая на вопросы о коронавирусе, заявил: «Я не врач, моя сфера деятельности — экономика». Всем известно, что произошло с экономикой. Бог позаботился о нас, какое счастье, что он не врач.

Журналист и телепродюсер Седеф Кабас публикует следующий комментарий:

@SedefKabas: Доллар превысил отметку в 14 турецких лир! НЕМЕДЛЕННО освободите летний и зимний дворцы; НЕМЕДЛЕННО откажитесь от конвоев из сотен машин; НЕМЕДЛЕННО продайте 13 частных люксовых самолетов; НЕМЕДЛЕННО прекратите трясти на публике роскошью, хватит помпезности и показухи; НЕМЕДЛЕННО отмените платежные гарантии, предоставленные группе из 5 близких предпринимателей; И НЕМЕДЛЕННО уходите в отставку!

Журналист Озлем Акарсу Челик делится следующей информацией:

@oakarsucelik: Я ухаживала за родственницей в больнице. Я попросила у сотрудника туалетную бумагу. На что мне ответили, что бумаги нет из-за экономического кризиса. Те, кто на протяжении своего 20-летнего правления напоминали нам о военном времени 80-летней давности, заявляя, что тогда «хлеб раздавали по карточкам», лишили нас возможности найти туалетную бумагу в 2021 году.

Распространитель косметических средств Бетюль публикует следующий комментарий:

@betus_b: Наш сосед-инженер уехал в Германию, оставив долги в 100 тысяч турецких лир. Ему предложили повысить зарплату, чтобы он не ушел с работы, но он ни минуты не раздумывал. И ушел. Там он начал работать за 5500 евро. Из страны уезжают инженеры, уезжают врачи, все, у кого есть возможность, уезжают. Утечка мозгов нанесет огромный урон. Вы осознаете масштабы опасности?

Политический обозреватель Четин Гюрер публикует следующий комментарий:

@cetgur: Оказывается, суждено потопить Турцию, в которой 99% составляют мусульмане и 70% — националисты, руками коалиции мусульманской ПСР и националистической ПНД.

Анкара Burgert Behr

Экономист Озгюр Демирташ публикует следующий комментарий:

@ProfDemirtas: Два важных дня:

среда: заявление ФРС США; четверг: заявление Центрального банка Турции.

США теперь будут проводить более агрессивную политику процентной ставки. Время, когда печатается много денег и миллиарды долларов текут в развивающиеся страны, подходит к концу. Если бы мы использовали эти деньги должным образом, Турция сегодня была бы такой же богатой страной, как Южная Корея…

Пользователь с ником AyTeN отвечает на это сообщение следующим образом:

@VindensDotter1: Публицист газеты Dünya Gazetesi Шереф Огуз заявил, что в пролонгированном на днях договоре swap, заключенном между Катаром и Центральным банком Турецкой Республики, за основу был взят курс доллара, эквивалентный 22 турецким лирам.

Журналист и телепродюсер Исмаил Саймаз публикует следующий комментарий:

@ismailsaymaz: Президент применяет аят о бедах мусульман, переселившихся из Мекки в Медину, для сегодняшней Турции. Что случилось, почему? Мы что, покинули родину? Или подверглись нападению? Развязалась война? Нет. Обладая богатствами, мы вынуждены голодать по вине некомпетентных и безграмотных лиц.