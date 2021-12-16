Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии пилотный проект по преобразованию районов в муниципальные округа будет тиражирован на всю республику. Масштабная административная реформа начнётся в 2022 году. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на внеочередном съезде Совета муниципальных образований Чувашии, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Совет муниципальных образований Чувашии Cap.ru

Одной из тем обсуждения стало преобразование Красноармейского и Шумерлинского районов в муниципальные округа, что подразумевает введение одноуровневой системы управления: избирается один глава, парламент, администрация, также формируются единый бюджет и местные программы.

Власти отмечают, что в двух вновь образованных муниципальных округах завершается переходный административный период и с 2022 года они приступают «к полноценному функционированию». Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность реорганизации и пересмотра работы таким образом, чтобы «людям было комфортно, удобно, и чтобы мы внутри работали эффективно».

Руководитель региона поставил задачу запустить «в кратчайшие сроки» преобразование оставшихся 19 районов в муниципальные округа. Это планируется сделать в 2022 году.

«Важно, чтобы единая система публичной власти обеспечивала все права и свободы граждан страны, обеспечивала население всеми стандартами современной жизни», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что стандарты быть доступными и качественными.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Чувашии после проведения парламентских выборов досрочно сдали мандаты депутаты районного и местных уровней в Красноармейском и Шумерлинском районах. Связано это с преобразованием данных территорий в муниципальные округа: это означает, что сельские поселения ликвидируют как юридические лица, а вместе с ними не стало и собраний депутатов поселений.

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