Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 272 миллиона. Об этом 16 декабря сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено 272 227 565 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (50 374 338 заразившихся), Индия (34 718 602) и Бразилия (22 201 221).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 330 130.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро рассказал, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью.