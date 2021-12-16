Тбилиси, 16 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь (ГПЦ) не будет присоединяться к пропаганде вакцинации от COVID-19. Об этом на телеканале «Рустави 2» заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрий Джагмаидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Церковь неоднократно делала заявления о вакцинации. Что ещё нужно от церкви? Никто не может требовать от неё пропагандировать вакцинацию. Мы никого не будем заставлять делать прививку», — сказал Джагмаидзе.

Он добавил, что среди служителей церкви есть те, кто призывает вакцинироваться, а также те, кто выступает против. При этом патриархия не будет делать распоряжений по подобным чувствительным темам.

Напомним, патриархия ГПЦ ранее опубликовала заявление, что вакцинация от COVID-19 не относится к религиозному вопросу. В церкви выступили против принудительной вакцинации, а также осудили действия тех священников, которые отказывали привитым в причастии.