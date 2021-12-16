Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта по улице Большой Садовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

Ограничения коснутся участка главной улицы Ростова-на-Дону от переулка Семашко до проспекта Будённовского — в районе парка имени Горького, где установлена городская ель. Автомобили и общественный транспорт не смогут проехать с 20:00 мск 31 декабря по 1:30 мск 1 января. Временный запрет связан «с подготовкой и проведением праздничной программы, посвящённой встрече Нового 2022 года», уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Ранее сообщалось, что коронавирусные ограничения будут пересмотрены в преддверии Нового года. Решение власти примут с учётом эпидемической ситуации.