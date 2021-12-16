Варшава, 16 декабря 2021, 10:13 — REGNUM Известный украинский аналитический центр «Новая Европа» провел на Украине социологическое исследование на предмет симпатий общества к иностранным политикам. Результаты опроса обнародованы на Polskie Radio.

Анджей Дуда
Анджей Дуда
The White House

Согласно результатам опроса, самым популярным иностранным политиком среди жителей Украины оказался президент Польши Анджей Дуда. Симпатии к польскому лидеру выразили 52,5% опрошенных. За ним идет бывший канцлер Германии Ангела Меркель (51,8%). На третьем месте — президент США Джо Байден (49,8%).

Исследование было проведено 9−10 декабря. В нем приняло участие 1 560 взрослых жителей разных регионов Украины.