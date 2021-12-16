Варшава, 16 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Известный украинский аналитический центр «Новая Европа» провел на Украине социологическое исследование на предмет симпатий общества к иностранным политикам. Результаты опроса обнародованы на Polskie Radio.

The White House Анджей Дуда

Согласно результатам опроса, самым популярным иностранным политиком среди жителей Украины оказался президент Польши Анджей Дуда. Симпатии к польскому лидеру выразили 52,5% опрошенных. За ним идет бывший канцлер Германии Ангела Меркель (51,8%). На третьем месте — президент США Джо Байден (49,8%).

Исследование было проведено 9−10 декабря. В нем приняло участие 1 560 взрослых жителей разных регионов Украины.