Улан-Удэ, 16 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Для полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева «остается секретом», почему Бурятия не вошла в программу «Чистый воздух». Эту проблему, а также — многие другие — он намерен обсудить во время своей рабочей поездки в Бурятию. Она началась сегодня, 16 декабря. Подробности сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Бурятии В Бурятию с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев

Первым объектом в программе рабочей поездки стал новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. Открытие обновленного образовательного центра состоялось в августе 2021 года. На реконструкцию лицея было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета.

Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в два раза — до 700 мест. В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.

«Мы сегодня начали работу, познакомившись объектами, построенными за счёт программы развития Дальнего Востока. Хорошие объекты, лицей производит приятное впечатление, жалко, что детей нет, они на карантине. Что касается дальнейших планов, то эта поездка будет посвящена в значительной степени вопросам строительства и модернизации.

Владимир Владимирович Путин на Дальневосточном экономическом форуме принял решение по реновации дальневосточных городов, Улан-Удэ должен оказаться в этой программе. Отдельно посмотрим вопросы туризма, вопросы строительство «Дальневосточного квартала», ну и, конечно, когда приезжаешь в Улан-Удэ, сразу хочется сказать, когда же тут решат вопросы с экологией», — рассказал о программе работы в Бурятии Юрий Трутнев.

17 декабря он посетит строительную площадку Центра ядерной медицины. Этот проект резидента ТОР «Бурятия» реализуется в рамках государственно-частного партнерства с правительством Бурятии.

О готовности республики реализовывать федеральные программы и проекты, действующие в ДФО, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Безусловно, мы готовы: у нас есть проекты, есть идея. Часть проектов обеспечены проектно-сметной документацией. Но мы должны доказать и нашу готовность и эффективность этих проектов и то, что на фоне других заявок мы имеем перспективы. Сегодня все это будем обсуждать. Все зависит от качества наших заявок, предварительных проработок и того обоснования, которое мы готовим», — отметил глава Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что необходимо законодательно закрепить приоритет за грузами по северному завозу, тогда дальневосточные и арктические районы будут своевременно получать жизненно важные товары в преддверии зимы, об этом он заявил находясь 15 декабря в рабочей поездке на Камчатке.

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