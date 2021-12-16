Москва, , 10:12 — REGNUM Положения законопроекта о местной самоуправлении внесены в Госдуму в рамках развития «понятия публичной власти». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») Duma.gov.ru

Положения законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти в Российской Федерации и направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства, отметил Крашенинников.

«Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране. Законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления», — заявил Крашенинников.

Принятие норм будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ, подчеркнул парламентарий.

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