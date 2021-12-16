Ла-Пас, 16 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Конфедерация частных предпринимателей Боливии, крупнейшая организация работодателей страны, в среду призвала власти к «глубоким и значительным» изменениям в управлении. Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Боливии

Предприниматели считают важным, чтобы экономическая повестка дня, в отличие от политической конфронтации, была приоритетной, и чтобы в стране было «больше доверия и меньше разногласий».

Глава организации Луис Барбери зачитал представителям СМИ в Ла-Пасе заявление под названием «Боливии нужен диалог и консенсус», в котором частные предприниматели считают, что в стране начался «медленный и трудный путь к нормализации после катастрофы, вызванной пандемией COVID-19».