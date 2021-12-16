Анахайм, США, , 10:12 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Анахайм» D Ramey Logan

В составе «Анахайма» шайбы забросили нападающие Тревор Зеграс, Дерек Грант, Трой Терри и Сэм Кэррик. У «Сиэтла» отличился форвард Райан Донато.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 39 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 23 очками.

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